There’s still time for Mobile Chamber members to get an exhibitor space at the Business Expo, set for Aug. 20, 10 a.m. to 3 p.m., at the Mobile Convention Center.
The Expo, presented by Southern View Media, features more than 200 exhibitors showcasing their products and services, along with food and beverage samples from local vendors.
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