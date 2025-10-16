Matthew Bryant

Matthew Bryant was named general manager for the Arthur R. Outlaw Convention Center (Photo courtesy of the Oak View Group)

Oak View Group has named a new general manager of the Arthur R. Outlaw Convention Center, filling a key leadership post left vacant earlier this year.

In an announcement Thursday afternoon, OVG announced Matthew Bryant, a 30-year industry veteran in the hospitality industry, as its new general manager of the Convention Center. Based in Denver, Colorado, OVG is the firm managing the Convention Center, the Saenger Theatre and the future Mobile Arena.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

