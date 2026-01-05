Picture for website stories - 2

Kettenwulf Inc.

A German industrial chain manufacturer is in line for more than $2 million in Alabama tax breaks tied to a new Lee County project. State projections say the investment could generate a 420 percent return over 20 years.

Kettenwulf Inc. plans an estimated $34.7 million capital investment that is expected to create 69 new jobs in Lee County with an average hourly wage of $25.34, according to an incentives summary posted by the Alabama Department of Commerce made available Monday morning, Jan. 5. The document shows the company was approved Dec. 29 for up to $1,168,075 in jobs tax credits and $866,875 in investment tax credits.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In