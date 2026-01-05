Glaukos Corps.'

The Sept. 25, 2025, ground breaking for Glaukos Corps.' new Huntsville facility (City of Huntsville) 

A major Huntsville biotech project announced more than a year ago has quietly reappeared in state incentive records with a much larger price tag.

Glaukos Corp. has been approved for a $14.3 million state tax credit package tied to a large project adding 154 new jobs being constructed in Madison County, according to a Dec. 29 summary posted by the Alabama Department of Commerce. The disclosure authorizes up to $10.3 million in investment tax credits and about $4 million in jobs credits over the life of the agreement.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In