One of the largest national marine trucking and logistics firms celebrated the opening of a new 12-acre facility in Mobile for container drayage.

IMC Logistics, which offers landside supply chain solutions, held a grand opening Wednesday, Oct. 15, where it unveiled a $5.3 million Mobile Operations Center on Todd Acres Drive. The event marked IMC’s first brick-and-mortar presence in the Port City to support the Gulf Coast regional supply chain and Mobile Bay container traffic.

Pictured are Blake Lamparter, Mobile Operations Manager (and his wife Meredyth), along with Gulf Region President Will Connell and the IMC Team cutting the ribbon. Other attendees were from Alabama Port Authority and terminals, customers, and the Mobile Chamber of Commerce. (Provided)
IMC Logistics in Mobile

