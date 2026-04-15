Congratulations to Reagan Hase, a senior from Semmes, who was surprised by Chick-fil-A Inc. CEO Andrew T. Cathy when he presented her with a $25,000 scholarship.
Hase balances academic excellence with a 4.0 GPA while preparing to attend the University of South Alabama to pursue a degree in marine science. She hopes to become a marine research scientist.
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