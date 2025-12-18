mfc-jassm-photo-06.jpg

A Lockheed Martin missile strike (Via Alabama Department of Commerce)

Lockheed Martin is planning a new $150 million capital investment at its Pike County missile operations, backed by a $33 million state tax credit incentive package. Details about the plan, however, are scarce.

According to a summary posted Wednesday evening, Dec. 17, by the Alabama Department of Commerce, the project is expected to create 30 new jobs in Pike County, with an estimated average hourly wage of $28.11. The disclosure states the company will receive up to $33.75 million in investment tax credits and about $765,394 in jobs credits over the life of the agreement.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In