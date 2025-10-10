Michael Strickler Director of Sales

Michael Strickler, Director of Sales, Lagniappe & Mobile Mask

Something Extra Publishing, Inc., the media company behind Lagniappe Weekly, Lagniappe Daily and Mobile Mask has named Michael Strickler Director of Sales.

With more than three decades of experience in broadcast, digital and out-of-home advertising sales and marketing and more than 20 of those years in management, Strickler has become a trusted figure in the Gulf Coast media landscape. He will lead the sales division for all Something Extra Publishing properties, including Lagniappe’s weekly print edition, Lagniappe Daily (lagniappemobile.com) and Mobile Mask, as well as sales and sponsorship opportunities for Lagniappe’s premier annual event, the Nappie Awards.

