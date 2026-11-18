Dots & Dragons Mahjong opened a mahjong parlor at 2724 Old Shell Road, Suite G, inside Mobile’s historic Blue Bird Hardware & Seed Company building.
The centuries-old tile-based game that originated in China is experiencing a modern resurgence in the U.S. and has expanded into a multibillion-dollar industry worldwide.
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