Businesses have the opportunity to put together a team or provide sponsorships for a unique, first-time event on the waters of the Mobile-Tensaw River Delta.
The North Baldwin Chamber of Commerce is hosting an inaugural Dragons on the Delta dragon boat race on Oct. 17 at Live Oak Landing in Stockton. The event will bring together businesses, organizations, families and community members for a day filled with friendly competition, teamwork, entertainment and community spirit.
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