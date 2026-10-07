Chris Blankenship PEP Annual Meeting 567102.jpg

Chris Blankenship, commissioner of the Alabama Department of Conservation and Natural Resources, was honored with the 2026 Community Partner Award by Partners for Environmental Progress. (Photo courtesy of Partners for Environmental Progress)

 

Local businesses and organizations received kudos from Partners for Environmental Progress (PEP) at its 2026 Annual Membership Meeting and Environmental Stewardship Awards presentation at the National Maritime Museum of the Gulf.

The PEP Board of Directors has presented the awards since 2005, including a Community Partner Award, to members whose work made a significant and positive contribution to the Gulf Coast region.

Email Tammy Leytham at business@lagniappemobile.com.

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