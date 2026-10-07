Local businesses and organizations received kudos from Partners for Environmental Progress (PEP) at its 2026 Annual Membership Meeting and Environmental Stewardship Awards presentation at the National Maritime Museum of the Gulf.
The PEP Board of Directors has presented the awards since 2005, including a Community Partner Award, to members whose work made a significant and positive contribution to the Gulf Coast region.
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