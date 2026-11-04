For 50 years, Fantasy Island Toys in Fairhope has brought the joy of play to generations of children.
Now, sisters Amanda Calhoun and Stephanie Bell, who expanded the beloved local shop with a second location in Mobile and a growing online business, have been named Silver Alabama Retailers of the Year by the Alabama Retail Association.
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