Fantasy Island Toys Large.jpeg

For 50 years, Fantasy Island Toys in Fairhope has brought the joy of play to generations of children.

Now, sisters Amanda Calhoun and Stephanie Bell, who expanded the beloved local shop with a second location in Mobile and a growing online business, have been named Silver Alabama Retailers of the Year by the Alabama Retail Association.

Email Tammy Leytham at business@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In