A state grant presented to Foley will mean more jobs and revenue for the city and Alabama.
The city received a $3.3 million check from the Economic Development Partnership of Alabama, funds available through the state Site Evaluation Economic Development Strategy (SEEDS) program. The Alabama Industrial Development Authority approved the grant.
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