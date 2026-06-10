Economic Development Partnership of Alabama

Greg Blalock with the Economic Development Partnership of Alabama presents a check to the city of Foley for almost $3.33 million to be used for the purchase of the new 121-acre North Foley Industrial Park. (Photo courtesy of city of Foley)

A state grant presented to Foley will mean more jobs and revenue for the city and Alabama.

The city received a $3.3 million check from the Economic Development Partnership of Alabama, funds available through the state Site Evaluation Economic Development Strategy (SEEDS) program. The Alabama Industrial Development Authority approved the grant.

Email Tammy Leytham at business@lagniappemobile.com.

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