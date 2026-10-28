MCI Mayer Mitchell Award

On Oct. 14, the USA Health Mitchell Cancer Institute (MCI) recognized Debanjan Chakroborty, Ph.D., as the recipient of the 17th annual Mayer Mitchell Award for Excellence in Cancer Research. Established in 2009 in memory of Mayer Mitchell, founding champion of MCI and a longtime University of South Alabama trustee, the award honors a promising scholar-scientist selected by the director of the Mitchell Cancer Institute upon recommendation of an MCI faculty committee.

 Bill Starling

USA Health’s Mitchell Cancer Institute honored Debanjan Chakroborty, Ph.D., an associate professor of pathology, with the 17th Mayer Mitchell Award for Excellence in Cancer Research.

Established in 2009 in memory of Mayer Mitchell, a longtime University of South Alabama trustee and founding supporter of the cancer institute, the award recognizes a researcher whose work contributes to a better understanding of cancer and how to treat it.

Email Tammy Leytham at business@lagniappemobile.com.

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