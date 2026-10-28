USA Health’s Mitchell Cancer Institute honored Debanjan Chakroborty, Ph.D., an associate professor of pathology, with the 17th Mayer Mitchell Award for Excellence in Cancer Research.
Established in 2009 in memory of Mayer Mitchell, a longtime University of South Alabama trustee and founding supporter of the cancer institute, the award recognizes a researcher whose work contributes to a better understanding of cancer and how to treat it.
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