While freezing weather hasn’t hit South Alabama yet, temperatures tend to start dropping after Thanksgiving.
So, now’s a good time for homeowners to take simple steps to protect their properties from unexpected cold snaps, frozen pipes and winter storms, according to the Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS).
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