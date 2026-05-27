SouthPaw Village.jpg

The University of South Alabama purchased the Central House on Stadium apartment complex, 175 Stadium Drive, for $40 million as demand for student housing reaches record levels ahead of the fall 2026 semester.

The 384-unit complex will be renamed Southpaw Village and managed by USA Housing. This purchase increases the total number of student housing beds to nearly 4,000.

Email Tammy Leytham at business@lagniappemobile.com.

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