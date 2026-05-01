Brock, Underwood and Lembowski

Shown is a picture of Baldwin County Commission District 3 Republican candidates Kevin Brock (left), Billie Jo Underwood (center) and Philip Lembowski. Whoever wins in the May 19, 2026 primary will go on to face Roy Browning, a Democrat, in the November election. 

 Provided by the campaigns of Billie Jo Underwood, Kevin Brock and Philip Lembowski

Three candidates vying for the Baldwin County Commission’s District 3 seat will face off in the May 19 Republican Primary. 

Incumbent Billie Jo Underwood, who has held the seat since 2018, will face former Summerdale Police Chief Kevin Brock and Philip Dembowski, who is a chiropractor in Loxley, in the May 19 Republican primary. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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