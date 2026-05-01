Three candidates vying for the Baldwin County Commission’s District 3 seat will face off in the May 19 Republican Primary.
Incumbent Billie Jo Underwood, who has held the seat since 2018, will face former Summerdale Police Chief Kevin Brock and Philip Dembowski, who is a chiropractor in Loxley, in the May 19 Republican primary.
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