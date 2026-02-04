pollmans.jpg

Pollman’s - https://www.facebook.com/PollmansBake 

Before the parades hit the mainland, before the barricades were locked in place, just as the tails and gowns were zipped and buttoned, Mobile came together to celebrate the almighty King Cake. An extremely packed section of the Arthur R. Outlaw Mobile Convention Center was shelling out small portions of the Mardi Gras pastry we all love.

What’s that? You don’t love King Cake? We didn’t miss you. Everyone else was there, finding their favorites, casting their votes and hopefully setting up appointments with their dentists. Let me tell you, Sugar, there was a lot of sugar.

king-cake.jpg

King Cake - https://www.facebook.com/ThePinkMixerBakingCo 

