Who do you trust? I mean, as a rule, are there people you do and do not trust? I do trust my doctor, my favorite bank teller, most of my family. I am suspiciously less trusting of salespeople, drive-thru windows, religious fanatics and my cat, Thunderpuss. But do I, or should I, trust a comedian?

I have a handyman friend who dabbles in the comedic arts. He’s good at both of those jobs. For the purposes of this article, let’s pretend his name is Joe Carlisle of Vision Handyman Services.

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