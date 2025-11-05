545373072_1192076732962252_8338485802785586294_n.jpg

After nearly a year of delays, the third iteration of Alabama Music Box opened at 659 Conti Street on Halloween night. They christened the new space — featuring a horseshoe-shaped bar, music stage, VIP area, art installations and more — with a show from local punk band Sh-tfits.

“As cliché as it is, it’s difficult to put into words how meaningful last night was for all of us,” the venue posted on Facebook Nov. 1. “As a place truly built on the backs of friends, this year has been as difficult as it has been rewarding, and our friends met the moment. We would never have gotten the doors open without the people who took time out of their busy lives to make this dream happen with us. … We do it for the weirdos and the freaks, and we love y’all so much.”

