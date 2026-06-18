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Fairhope’s The Hope Farm has one of the most critically acclaimed wine programs in this region. Over the past few years, the farm-to-table restaurant has earned a prestigious James Beard Award semifinalist nomination in the “Outstanding Wine and Other Beverages Program” category, multiple “Best of Award of Excellence” honors from Wine Spectator and a Tales of the Cocktail Spirited Awards Regional Top 10 honor for “Best U.S. Restaurant Bar: U.S. Central.”

Now, Deep Roots Restaurant Group, the team behind The Hope Farm and its sister restaurant, little bird, is taking its wine bona fides to the next level, blending and releasing a wine all its own.

Alyson can be reached by emailing alyson@mobilemask.com.

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