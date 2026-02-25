alyson-mardi-gras.jpeg

Mobile Mask editor Alyson Sheppard rests at the Music Box during the second passing of MAMGA’s Mammoth parade on Fat Tuesday. Photo by Allie Thatcher.

I’m hijacking my column this week to talk about Mardi Gras. You haven’t moved on from Mardi Gras yet, have you? Because I still have about 2,000 videos in my phone to post to the Mobile Mask Facebook account, and I really want you to watch them.

For those who never made the connection, this columnist took over as the editor of Mobile Mask this past year, putting the entire print magazine together and providing all the content you may have seen on the Mobile Mask social media pages this Mardi Gras season. That was on top of answering hundreds of emailed and DMed questions about Mobile Mardi Gras, getting this newspaper to you every week and, you know, raising some kids.

Alyson can be reached by emailing alyson@mobilemask.com.

