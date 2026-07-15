Beer and Loathing July 14 2026

This week's Beer and Loathing column pays tribute to Bob's Downtown Diner, the 2026 Nappie Award winner for Best Hangover Food.

Breaking news: I won the 2026 Nappie Award for Favorite Lagniappe Columnist! What an honor. Take that, beloved weatherman Alan Sealls! Take that, sweet Master Gardeners! Actually, the only Lagniappe columnist who deserves ridicule over my win is Andy MacDonald, and that’s because he forced me to eat eight hot dogs on my summer vacation.

This Nappie is dedicated to my parents and mother-in-law, who told me they voted for me every day, as many times as they possibly could. And for anyone who says the Nappies are rigged, please know that I’ve worked intimately on the awards ceremony for years, and I’ve only won once. Once! I wish they were rigged.

Alyson can be reached by emailing alyson@mobilemask.com.

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