In the land where Bushwackers are king of summer, it was inevitable another ice cream-based cocktail would eventually challenge the crown. This summer, that rival is the soft-serve margarita.

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Strangely enough, this drink got its start at a Mexican restaurant in Cleveland, Ohio, and went viral on social media, making its way across the country. It’s exactly what it sounds like: margarita ingredients (tequila, triple sec, lime juice) blended with soft-serve ice cream, giving it a super creamy texture. It’s like the “dirty,” milky version of a frozen margarita, which is more of a slushy.

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Alyson can be reached by emailing alyson@mobilemask.com.

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