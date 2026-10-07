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Writer Alyson Sheppard’s daughter was a security camera for Halloween 2025. She researches her 2026 Halloween costume, a drain. 

When my daughter was born, I was intent on being a family Halloween costume family. Year 1, we were “Forrest Gump” (Forrest, Jenny and a shrimp). Year 2, “The Addams Family.” Year 3, “Sesame Street” (Cookie Monster and the Martians that go yip-yip). Year 4, I had planned on Madeline and the nun.

But that fall, my kooky child told me she wanted to be something completely different: a security camera. A pink and orange one, her two favorite colors, to be exact. OK. I gave up my family costume dream and crafted a crude version out of papier-mâché. She wore it during her preschool Halloween parade, comically marching between a princess and a superhero, wearing a cardboard box on her head and a “WARNING: Security Cameras in Use” sign around her neck.

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Writer Alyson Sheppard’s daughter was a security camera for Halloween 2025. She researches her 2026 Halloween costume, a drain. 
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Alyson can be reached by emailing alyson@mobilemask.com.

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