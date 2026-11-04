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Joel Rogers

If you haven’t flipped through a calendar recently, I have some news for you: Fat Tuesday is less than 90 days away. Yes, in the next three months, you will need to squeeze in Thanksgiving, Christmas, New Year’s and the entire Mardi Gras season. Everyone always says the holidays are a marathon, not a sprint, but this year, it’s a full-speed dash.

Some may see this abbreviated season as a blessing. You get all the obligations and debauchery over with by Feb. 9, leaving the entire rest of 2027 open for reflections and resolutions. However, as the editor of Mobile Mask magazine — which is hitting shelves a full MONTH early this year, well before Christmas — I’m hearing a lot of financial concerns.

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Alyson can be reached by emailing alyson@mobilemask.com.

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