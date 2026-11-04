It must be six years or more since I have eaten at Regina’s Kitchen. I was sort of a regular at their old building near the Loop, now occupied by the Italian restaurant T. Marie’s. Regina’s spent nine years in that facility, shelling out soups and sandwiches like it was nobody’s business, then moved to their “new” location near Brookley Field sometime just after my last visit.
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