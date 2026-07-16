Dick Russell's BBQ

Photo of Dick Russell's Barbeque from Tripadvisor reviews. 

 Dick Russell's BBQ

Founded in 1953, Dick Russell’s Barbeque has served the Mobile community for over 70 years, but recently announced its permanent closure set for Sunday, July 19. The business changed locations from Prichard to Tillman’s Corner in 1982, where it has stayed for 45 years.

Seasons. Everything has them. And like football, deer hunting and green grass, Dick Russell's has reached the end of ours,” said the Facebook post announcing the closure.

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com 

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