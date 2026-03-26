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Adams Flavor House (Image Provided)

We were running low on ideas. I wanted something new, different, but could not for the life of me think of anything. I had Graham in the car. We were on a reconnaissance mission, searching for cheaper gas and a place to feed the family. We intended to report back our options and dine in together.

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You can contact Andy MacDonald at fatmansqueeze@comcast.net.

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