We were running low on ideas. I wanted something new, different, but could not for the life of me think of anything. I had Graham in the car. We were on a reconnaissance mission, searching for cheaper gas and a place to feed the family. We intended to report back our options and dine in together.
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