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The last time I was there, I was twice decorated. The Greater Gulf State Fair at The Grounds has always been a source of entertainment for the thrill-seekers, but for yours truly, the thrills are those of an edible nature.

Imagine my excitement as an ill-prepared city mouse with a cattle prod managing to squeak out a third-place ribbon for showing (and answering some tough questions about) a stubborn black cow who didn’t take kindly to strangers. I blow-dried his hair, painted his nails and prodded him into a stance that could have been on the cover of a dairy magazine.

You can contact Andy MacDonald at fatmansqueeze@comcast.net.

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