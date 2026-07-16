Ribbon Cutting for Escatawpa

Ribbon Cutting for Riverside Cafe & Grill at Escatawpa Hollow Park & Campground, provided by the Mobile County Commission.

 Ribbon Cutting Riverside Cafe & Grill

The Mobile County Commission cut the ribbon for the brand new Riverside Cafe & Grill at Escatawpa Hollow Park & Campground on Wednesday. The restaurant features southern-style food and is operated by Stevie’s Kitchen.

Since it opened in 2018, Escatawpa Park has been expanding steadily. In 2023, the park built public bathrooms, trails, rest-areas, and beach access before adding their campground. A $3.5 million State of Alabama GOMESA (Gulf of Mexico Energy Security Act) grant funded this park advancement.

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com 

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