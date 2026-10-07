The Daphne area is a safer bet for good meals than it gets credit for. I’ll leave someone out, but Southwood Kitchen, those tamales from Champy’s Fried Chicken, the bulgogi from Korea Chefs and the Teak House Thai Cuisine all pepper a short stretch of Highway 98. The Waterfront, Boudreaux’s Cajun and Market by the Bay are closer to the interstate.
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