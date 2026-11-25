It’s not a Harry Potter address, but 212 ½ Fairhope Ave is an old haunt of mine. I spent many a night playing bluegrass on the stage back when it was known as Guy’s Gumbo Shack after the original Church Street location was torn down. It’s been a couple of things over the years, but this current iteration came as a surprise.
Remember SOCU from downtown Dauphin Street? Chef Erika Barrett has taken that energy to the pit with her new barbecue restaurant SOQUE. The grand opening was last Wednesday, Nov. 18, for the lunch crowd to take in the “new-school barbecue restaurant with a foundation built on Southern barbecue techniques.”
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