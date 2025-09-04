stamped-sandwich.jpg

There are voids in our options. Feel free to correct me. Korean barbecue and Filipino restaurants are elusive. Italian choices are limited to fewer than a handful. Maybe most importantly, we don’t have enough true delis for a city this size. One of these issues is about to become less dire. 

stamped-sandwich-2.jpg

In conjunction with Post on the Hill, Stamped Sandwich Company is slated to slather the bread this October. Born of the kitchen of one serious sandwich maker, Luke Peavy, this is his hobby-turned-business, as his late-night creations will soon be on your table. The plan is gourmet sandwiches with weekly sides. They also mentioned soups once the fall weather hits. C’mon, Luke, I want soup all year long!

art-soup-1.jpg
art-soup-2.jpg

You can contact Andy MacDonald at fatmansqueeze@comcast.net.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In