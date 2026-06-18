If you have a teenager and you own a business, odds are you are going to allow him to pick up a shift or two for summer money. Such is the case with my son, Graham. He is at the age where a few of his friends are gainfully employed, part-time, of course. He is looking to put a little coin into his pocket as well.
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