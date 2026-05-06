Lunch is an elusive meal for me this time of year. I don’t know how I got so busy, but I am thankful for it. Still, the grind can get to you if you do not take the time to stop and smell the French fry grease.
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