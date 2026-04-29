Reney’s Honey Butter Café opens in WeMo

Growth is the name of the game, and Reney’s Honey Butter is in the thick of it. With their new café at the corner of Dawes Road and Grelot opening this past Saturday, the once little shack has gotten much more accommodating with a larger menu, large weekly specials, and a large meeting room.

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Reney's Honey Butter
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Delta Pizza Co.
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Cuban Chef Dinner

You can contact Andy MacDonald at fatmansqueeze@comcast.net.

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