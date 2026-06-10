The grand opening of Rodger’s BBQ 2 happened this Sunday, June 6, at their new location, 3696 Suite B, Airport Blvd. Rodger’s is filling the space left vacant by Oschcola’s Home Cooking, which closed its doors on May 8.
In the barbecue game since 1978, Rodger’s has been a popular spot for the Prichard/Toulmanville area on St. Stephens Road. Not to be confused with the J. Rodger’s BBQ of Saraland. I hope their slaw is good!
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