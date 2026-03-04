Come hell or high water, we will have crawfish

Photo | stock photo

The first day of summer. The first football game. The first day of Christmas. The first Mardi Gras parade. The first crawfish boil! I think that order was chronological. It was certainly not in order of importance.

It wasn’t a New Year’s resolution, nor a twisted version of giving something up. I have simply made a personal vow to boil more crawfish this year. Now is the perfect start. Some of you have been boiling for a couple weeks, or at least buying cooked ones from seafood markets or grocers such as Rouses. I don’t think I have ever boiled until after Mardi Gras, so this one is early for the MacDonalds.

You can contact Andy MacDonald at fatmansqueeze@comcast.net.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In