Hot dog. Is Mobile a hot dog town? You bet your wiener it is.
Even before I moved here in the ’90s, there were restaurants whose focus on the dog was far more than a placeholder on a kiddie menu. It was one of my first food-related memories of this town.
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