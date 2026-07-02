full-plate-hot-dogs-alyson-sheppard-8 Large.jpeg

Full plate of former hot dogs (Alyson Sheppard)

Hot dog. Is Mobile a hot dog town? You bet your wiener it is.

Even before I moved here in the ’90s, there were restaurants whose focus on the dog was far more than a placeholder on a kiddie menu. It was one of my first food-related memories of this town.

als-hot-dogs-alyson-sheppard-1 Large.jpeg

Al's Hot Dogs (Alyson Sheppard)
paul_s-hot-dogs-alyson-sheppard-2 Large.jpeg

Paul's Hot Dogs (Alyson Sheppard)
cotton-state-hot-dogs-alyson-sheppard-3 Large.jpeg

Cotton State Hot Dogs (Alyson Sheppard)
king1-hot-dogs-alyson-sheppard-6 Large.jpeg

King Hot Dogs (Alyson Sheppard)
king2-hot-dogs-alyson-sheppard-7 Large.jpeg

King Hot Dogs (Alyson Sheppard)
hammered-cow-hot-dogs-alyson-sheppard-5 Large.jpeg

Hammered Cow (Alyson Sheppard)
dew-drop-hot-dogs-alyson-sheppard-4 Large.jpeg

Dew Drop Hot Dogs (Alyson Sheppard)

You can contact Andy MacDonald at fatmansqueeze@comcast.net.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In