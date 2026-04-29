Cinco de Mayo Fiesta

Cinco de Mayo Fiesta Celebration Concept on Dark Wooden Background. (View more by Metkalova from Getty Images)

As a child in a small town, we didn’t have much by way of authentic Mexican food. We didn’t even have a Taco Bell. We were in high cotton when the Sawmill Square Mall opened in the early ’80s and featured a Taco Casa. (I would trade my third favorite guitar to have it back.)

We drove to Hattiesburg to a place called the Mexican Kitchen for special occasions, but even back then, I did not think much about Cinco de Mayo. In college, and as the popularity of the holiday grew in the deep South, so did our Mexican restaurants.

You can contact Andy MacDonald at fatmansqueeze@comcast.net.

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(1) comment

kgd36580

Good read.

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