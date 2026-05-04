High school news

Daphne High School

 File photo

A month after former Daphne High School cheer coach Rachel Jablonski was stripped of that role, Baldwin County Public Schools has concluded an investigation, according to Chasity Riddick, communications coordinator for the school system.

Riddick, stating system policy, did not reveal the results of the investigation to Lagniappe, noting personnel matters are not released publicly.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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