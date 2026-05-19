Former state senator Rusty Glover is poised to represent Mobile County in Montgomery once again after winning Tuesday’s Republican primary election, according to unofficial returns. Glover, who previously represented Senate District 34 from 2006 to 2018, won 4,056 votes, while Doug Harwell won 3,511 votes. Glover does not currently have a challenger in the November general election.

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