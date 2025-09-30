Call the cardiologist, get your checkup and be ready for the 2025 Grilled Cheese Meltdown! Cathedral Square will be Ground Zero for the cheesiest contest in the city as an estimated 20 sharp teams show their take on the classic sandwich while you, the ticket holder, get to Edam up.

This, the seventh-annual event, will be held Thursday, Oct. 9, 5-7:30 p.m., with proceeds supporting the Urban Emporium, our downtown retail business incubator. Children 4 and under get in free. Advanced tickets are $12 ,but go up to $15 at the gate. Pick them up at Urban Emporium or at humantix.com. That’s not a lot of cheddar for this level of entertainment.

