In his own words, congressman-elect Jerry Carl said the Republican Party needs to stop “overselling” itself if it wants to recover from a blue takeover handed down by American voters on Nov. 3.
“We've got to quit overselling what we can do, and I think people are tired of that,” he said. “They're tired of us telling them what we can do, and then we don't deliver, and that frustrates me as an American and as a voter. And both sides do that. That's not just a Republican thing. I think the voters woke the Republican Party up, and we are now trying to figure out how we can fix what's broken, and obviously it's broken because that's the message that was sent to us.”
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