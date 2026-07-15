Lagniappe Nappies podcast 2026

In this week's episode of the award-winning Lagnia-POD, the Lagniappe Daily news team discusses the 2026 Nappie Awards, pole-vaulting on Dauphin Street and claims that data centers are bad for cattle. All this and more when you smash that play button. Yee Haw!

Giddy Up for The Nappies!

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