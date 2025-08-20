Mobile Mayoral Candidates

Lagniappe co-publisher Rob Holbert and city reporter Kyle Hamrick reached out to Mobile mayoral candidates Spiro Cheriogotis, Barbara Drummond, Connie Hudson and Paul Prine to interview them about their visions for the Port City in a special edition of the award-winning Lagnia-POD. 

Cheriogotis and Hudson agreed to join Lagnia-POD. Drummond could not attend due to scheduling conflicts. Prine did not respond to multiple requests for comment.

Spiro Cheriogotis Mayoral Podcast

Barbara Drummond Mayoral Podcast

Connie Hudson Mayoral Podcast

Paul Prine Mayoral Podcast

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In