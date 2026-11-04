Mobile County turns blue for the first time in decades, Baldwin County shifts left, and Tommy Tuberville wins the governor's race by a much narrower margin than expected.

The Lagnapod crew breaks down Alabama's election surprises, including Shomari Figures' victory in a redrawn congressional district, crossover voting and a surprisingly close Mobile County sheriff's race.

 

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