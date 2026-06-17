Mobile Race Course slots

Slot-style games fill the Mobile Race Course in Theodore. Wind Creek, which owns the track, installed the historical horse-racing games in 2025.

Slot-like machines have quietly rolled into the Mobile Greyhound Park, raising fresh questions about Alabama’s gambling laws. Plus: runoff election fallout, Tuberville’s residency fight, the return of the Mobile Mysticks and an ice cream shop meltdown in Bay Minette.

All this and more by smashing the play button

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