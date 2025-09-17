Picture for website stories - 2

This week’s Lagnia-Pod dives into Mobile’s mayoral race as debates heat up, with Barbara Drummond and Spiro Cheriogotis trading sharper jabs and questions over endorsements, party loyalty, and campaign mailers.

The team also covers:

Poll — Name Mobile's new hockey team

Mobile will drop the puck on minor league hockey again in 2027 it was announced at a press conference Wednesday afternoon at the Mobile Convention Center. What should be the team name

You voted:

Poll: What should happen with the Mobile D-2 race?

William Carroll has sued in an attempt to vacate the results of the election for the Mobile City Council District 2 seat — a race he was defeated in by challenger Samantha Ingram. Carroll claims Ingram was unqualified to run. How should this issue play out?

You voted:

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In